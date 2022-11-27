Полювання на патріотів. У Мелітополі окупанти пропонують здавати партизанів за пів мільйона рублів

Російські окупанти продовжують шукати українських партизанів в окупованому Мелітополі. Вони навіть оголосили "премію" у 500 тисяч рублів тим, хто здасть патріотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова .

За його словами, в окупантів агонія, адже вони не можуть знайти партизан.

"В усіх людей, які мають щось спільне з українським та з Україною вони бачать партизан. Наприклад, на цьому тижні вони навіть оголосили премію - якщо хто здасть партизана, то вони одразу дають 500 тисяч рублів", - сказав Федоров.

Загарбники також рекламують чат-бот, у якому агітують здавати патріотів в обмін на гроші.

Окрім того, Федоров зазначив, що у місті почастішали випадки викрадень людей.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя повідомляв, що загарбники масово викрадають цивільних та вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі.

Він також зазначав, що росіяни чинять справжні звірства з полоненими.

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