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Охота на патриотов. В Мелитополе оккупанты предлагают сдавать партизан за полмиллиона рублей

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Мелитополь, Воскресенье 27 ноября 2022 15:20
Охота на патриотов. В Мелитополе оккупанты предлагают сдавать партизан за полмиллиона рублей Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты продолжают искать украинских партизан в оккупированном Мелитополе. Они даже объявили "премию" в 500 тысяч рублей тем, кто сдаст патриотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, у оккупантов агония, ведь они не могут найти партизан.

"У всех людей, которые имеют что-то общее с украинским и Украиной они видят партизан. Например, на этой неделе они даже объявили премию - если кто-то сдаст партизана, то они сразу дают 500 тысяч рублей", - сказал Федоров.

Захватчики также рекламируют чат-бот, в котором агитируют сдавать патриотов в обмен на деньги.

Кроме того, Федоров отметил, что в городе участились случаи похищений людей.

Напомним, ранее мэр Мелитополя сообщал, что захватчики массово похищают гражданских и выбивают признание в терроризме и нацизме.

Он также отмечал, что россияне совершают настоящие зверства с пленными.

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