ua ru
Ср, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Полювання на окупантів. Сирський показав роботу снайперів під Бахмутом

Новость на русском →
Бахмут, Середа 14 червня 2023 09:13
Полювання на окупантів. Сирський показав роботу снайперів під Бахмутом Фото: снайпери ССО знищують окупантів на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Снайпери Сил спецоперацій продовжують нищити російських загарбників на сході України. Зокрема, бої тривають на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

Генерал-полковник показав роботу снайперів, а саме бійців 8 окремого полку спеціального призначення.

Захисники влучними пострілами знищили декілька окупантів на Бахмутському напрямку, де зараз тривають важкі бої.

Ситуація на фронті

Українські військові розпочали наступальні дії на Бердянському та Бахмутському напрямку. За даними Генштабу, ЗСУ за останні три доби звільнили близько 3 квадратних кілометри територій на різних напрямках.

Речник військ Східного напрямку Сергій Череватий також повідомив про успіхи ЗСУ на флангах у Бахмутському напрямку.

Всього за останні дні українські бійці звільнили сім населених пунктів у двох областях: Лобкове, Левадне, Новодарівка (Запорізька область) та Ненудне, Сторожове, Макарівка, Благодатне (Донецька область).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України Бахмут
NEWS
Близько 3 квадратних кілометрів за три дні. У Генштабі розповіли про просування ЗСУ на фронті
Близько 3 квадратних кілометрів за три дні. У Генштабі розповіли про просування ЗСУ на фронті
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни