Полювання на "Герань-5": український P1-SUN JetKiller вдруге перехопив реактивний дрон

Бійці Lasar’s Group Національної гвардії України вдруге за останні дні знищили російський реактивний ударний дрон "Герань-5". Для перехоплення використали український P1-SUN JetKiller від SkyFall.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднене відео.
Екіпаж безпілотних систем Lasar's Group перехопив російський реактивний ударний дрон "Герань-5" за допомогою P1-SUN JetKiller виробництва української компанії SkyFall.
На відео з бортової камери видно, як JetKiller зближується з ціллю на зустрічно-перехресному курсі. "Герань-5" перетинає поле зору перехоплювача, після чого пілот підтверджує її ураження.
Варто зазначити, що це вже друге знищення "Герані-5" бійцями Lasar’s Group за останні дні.
Оператори керували перехоплювачем дистанційно за допомогою системи віддаленого керування SkyFall. Це дає змогу виконувати завдання без перебування екіпажу поблизу району застосування дрона.
У компанії зазначають, що завдяки такій системі оператори можуть керувати P1-SUN із безпечної локації.
SkyFall - українська технологічно-оборонна компанія, що об'єднує R&D-центр, масштабне виробництво та сертифіковану Академію.
До ключових продуктів SkyFall належать важкий бомбер Vampire, FPV-дрони Shrike, перехоплювач P1-SUN, middle-strike Thor Hammer, системи зв’язку та критично важливі компоненти.
Ці системи масово застосовуються Силами оборони України та довели свою ефективність у складних умовах за активної протидії противника. Рішення SkyFall уже допомогли українським захисникам знищити живу силу та ворожу техніку противника на десятки мільярдів доларів.
Нагадаємо, у липні 2026 року SkyFall презентувала перехоплювач P1-SUN Jetkiller для збиття "Шахедів" з реактивними двигунами. Нову розробку представили на міжнародному авіасалоні у Фарнборо у Великій Британії.