Полювання на "Герань-5": український P1-SUN JetKiller вдруге перехопив реактивний дрон

Екіпаж безпілотних систем Lasar's Group перехопив російський реактивний ударний дрон "Герань-5" за допомогою P1-SUN JetKiller виробництва української компанії SkyFall.

На відео з бортової камери видно, як JetKiller зближується з ціллю на зустрічно-перехресному курсі. "Герань-5" перетинає поле зору перехоплювача, після чого пілот підтверджує її ураження.

Варто зазначити, що це вже друге знищення "Герані-5" бійцями Lasar’s Group за останні дні.

Як працює JetKiller

Оператори керували перехоплювачем дистанційно за допомогою системи віддаленого керування SkyFall. Це дає змогу виконувати завдання без перебування екіпажу поблизу району застосування дрона.

У компанії зазначають, що завдяки такій системі оператори можуть керувати P1-SUN із безпечної локації.

Що відомо про SkyFall

SkyFall - українська технологічно-оборонна компанія, що об'єднує R&D-центр, масштабне виробництво та сертифіковану Академію.

До ключових продуктів SkyFall належать важкий бомбер Vampire, FPV-дрони Shrike, перехоплювач P1-SUN, middle-strike Thor Hammer, системи зв’язку та критично важливі компоненти.

Ці системи масово застосовуються Силами оборони України та довели свою ефективність у складних умовах за активної протидії противника. Рішення SkyFall уже допомогли українським захисникам знищити живу силу та ворожу техніку противника на десятки мільярдів доларів.