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Охота на "Герань-5": украинский P1-SUN JetKiller во второй раз перехватил реактивный дрон

20:11 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Перехватчик P1-SUN JetKiller уничтожил "Герань-5" (фото: Getty Images)

Бойцы Lasar's Group Национальной гвардии Украины во второй раз за последние дни уничтожили российский реактивный ударный дрон "Герань-5". Для перехвата использовали украинский P1-SUN JetKiller от SkyFall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованное видео.

Экипаж беспилотных систем Lasar's Group перехватил российский реактивный ударный дрон "Герань-5" с помощью P1-SUN JetKiller производства украинской компании SkyFall.

На видео с бортовой камеры видно, как JetKiller сближается с целью на встречно-перекрестном курсе. "Герань-5" пересекает поле зрения перехватчика, после чего пилот подтверждает его поражение.

Следует отметить, что это уже второе уничтожение "Герани-5" бойцами Lasar's Group за последние дни.

Как работает JetKiller

Операторы управляли перехватчиком дистанционно с помощью системы удаленного управления SkyFall. Это позволяет выполнять задачи без нахождения экипажа вблизи района применения дрона.

В компании отмечают, что благодаря такой системе операторы могут управлять P1-SUN из безопасной локации.

Что известно о SkyFall

SkyFall - украинская технологично-оборонная компания, объединяющая R&D-центр, масштабное производство и сертифицированную Академию.

К ключевым продуктам SkyFall относятся тяжелый бомбер Vampire, FPV-дроны Shrike, перехватчик P1-SUN, middle-strike Thor Hammer, системы связи и критически важные компоненты.

Эти системы массово применяются Силами обороны Украины и доказали свою эффективность в сложных условиях при активном противодействии противника. Решения SkyFall уже помогли украинским защитникам уничтожить живую силу и вражескую технику противника на десятки миллиардов долларов.

Напомним, в июле 2026 года SkyFall презентовала перехватчик P1-SUN Jetkiller для сбивания "Шахедов" с реактивными двигателями. Новую разработку представили на международном авиасалоне в Фарнборо в Великобритании.

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