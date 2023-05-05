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"Полювали" на HIMARS та збирали дані про ЗСУ: на сході затримали ще двох ворожих агентів

Ілюстративне фото: СБУ затримала на сході двох російських агентів, які полювали на HIMARS (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки Україна затримала ще двох учасників розгалуженої агентурної мережі ФСБ Росії, які збирали розвіддані про ЗСУ у Краматорському районі та намагались знайти позиції HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що п’ятьох спільників агентів затримали під час контрдиверсійних заходів у грудні 2022 та на початку весни цього року.

Наразі вдалося затримати агентів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Краматорського району. Передусім вони намагались виявити бойові позиції РЗСВ HIMARS та передати відповідні координати окупантам.

СБУ своєчасно викрила, задокументувала злочинні дії та затримали обох ворожих агентів під час виконання ними завдання.

За даними слідства, затриманими є двоє мешканців Донецької та Харківської областей, яких російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабної війни. Комунікацію з росіянами вони підтримували через свого родича, який проживає у Москві та перебуває "на зв’язку" з кадровими співробітниками ФСБ.

При обшуках за місцями проживання затриманих виявили мобільні телефони та інші речові докази незаконної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, суд засудив до 7 років в'язниці ворожого інформатора, який "наводив" артобстріли на позиції Сил оборони у Бахмуті.

Окрім того, у Миколаївській області затримали російського інформатора, який шпигував за переміщенням української авіації та позиціями систем ППО.

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Служба безпеки УкраїниКраматорськ