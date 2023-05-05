"Охотились" на HIMARS и собирали данные о ВСУ: на востоке задержали еще двух вражеских агентов

Сообщается, что пятерых подельников агентов задержали во время контрдиверсионных мероприятий в декабре 2022 и в начале весны этого года.

Пока удалось задержать агентов, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Краматорского района. Прежде всего, они пытались выявить боевые позиции РЗСВ HIMARS и передать соответствующие координаты оккупантам.

СБУ своевременно разоблачила, задокументировала преступные действия и задержала обоих вражеских агентов во время выполнения ими задачи.

По данным следствия, задержаны двое жителей Донецкой и Харьковской областей, которых российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабной войны. Коммуникацию с россиянами они поддерживали через своего родственника, которые проживает в Москве и находится "на связи" с кадровыми сотрудниками ФСБ.

При обыске по месту жительства задержанных обнаружили мобильные телефоны и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время они находятся под стражей.

Напомним, суд приговорил к 7 годам тюрьмы вражеского информатора, который "наводил" артобстрелы на позиции Сил обороны в Бахмуте.

Кроме того, в Николаевской области задержали российского информатора, который шпионил за перемещением украинской авиации и позициями систем ПВО.

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