"Полювали" на HIMARS. У Харківській області знешкодили російську агентурну мережу

Шпигуни співпрацювали з російської військовою розвідкою, більш відомою як ГРУ. Зрадники збирали та передавали окупантам інформацію про дислокацію ЗСУ та техніки, коригували ворожий вогонь та намагалися встановити місцезнаходження систем HIMARS.

Організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували пул інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували "в темну".

Зрадники погодилися співпрацювати з РФ через ідеологічні міркування та через обіцянки "високих посад" у разі окупації регіону. Також шпигуни отримували грошову винагороду.

Один з агентів на початку повномасштабного вторгнення перебрався на тимчасово окуповану територію і звідти продовжив свою "діяльність". При цьому його син є військовослужбовцем ЗСУ.

СБУ затримала шпигуна, який залишався на підконтрольній Україні території. Йому оголосили підозру за державну зраду (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 ККУ) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ знешкодила у Харківській області російську агентуру (ssu.gov.ua)