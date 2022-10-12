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"Охотились" на HIMARS. В Харьковской области обезвредили российскую агентурную сеть

Фото: СБУ обезвредила в Харьковской области российскую агентуру (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области обезвредили сеть российских агентов. Вражеские шпионы передавали врагу данные о ВСУ и "охотились" на системы HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Шпионы сотрудничали с российской военной разведкой, более известной как ГРУ. Предатели собирали и передавали оккупантам информацию о дислокации ВСУ и техники, корректировали вражеский огонь и пытались установить местонахождение систем HIMARS.

Организаторами сети являются двое жителей Харьковской области. Они сформировали пул информаторов из круга знакомых и друзей, которых использовали "в темную".

Предатели согласились сотрудничать с РФ из-за идеологических соображений и обещаний "высоких должностей" в случае оккупации региона. Также шпионы получали денежное вознаграждение.

Один из агентов в начале полномасштабного вторжения перебрался на временно оккупированную территорию и продолжил свою "деятельность". При этом его сын военнослужащий ВСУ.

СБУ задержала шпиона, остававшегося на подконтрольной Украине территории. Ему объявили подозрение за государственную измену (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 УКУ) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ обезвредила в Харьковской области российскую агентуру (ssu.gov.ua)

Напомним, в Харьковской области СБУ ликвидировала две группы диверсантов из ЧВК "Вагнера".

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