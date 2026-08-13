"Полювали" за F-16 та Mirage 2000: СБУ накрила агентурну мережу Росії з 14 осіб

Служба безпеки України знешкодила масштабну агентурну мережу російського ГРУ. Зловмисники готували удари по аеродромах, де базуються винищувачі F-16 та Mirage 2000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Операція з нейтралізації мережі проходила за особистої координації очільника СБУ Олександра Поклада. Загалом до складу ворожої групи входило 14 осіб із різних регіонів України. Їхнім головним завданням було збирання розвідданих для атак на авіаційну інфраструктуру Сил оборони.

Як зазначив Поклад, СБУ продовжує посилювати контррозвідувальний режим, оскільки ворог намагається дестабілізувати тил на тлі відсутності значних успіхів на фронті.

"Кожному, хто погодиться працювати в інтересах РФ, варто усвідомити: СБУ обов’язково притягне вас до відповідальності", - підкреслив він.

Як працювала мережа

Організатором групи виявився мешканець Львова, який адміністрував Telegram-канал про авіацію. Російські спецслужби звернули на нього увагу, коли він публікував фото українських літаків у прокремлівських чатах.

Щоб виконати завдання ворога, львів'янин "втемну" залучив 13 своїх підписників. Це були люди, які мали високоякісну фототехніку та жили неподалік авіабаз. Вони маскувалися у покинутих будівлях або на відкритій місцевості й знімали українські аеродроми, літаки, персонал, а також фіксували час зльотів та посадок нібито для каналу блогера.

Фото: СБУ викрили агентурну мережу ГРУ (t.me/SBUkr)

Усі зібрані дані фігуранти завантажували в онлайн-сховище, звідки організатор передавав їх встановленому куратору з РФ.

Зрада командира ескадрильї

Окрім підписників, розвіддані ворогу "зливав" командир однієї з авіаційних ескадрилей ЗСУ. За даними слідства, він робив це з власної ініціативи та передавав російському агенту графіки вильотів і посадок бойових гелікоптерів.

Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони та цифрову фототехніку з доказами роботи на російську розвідку та знімками військових об'єктів.

Також співробітники СБУ заблокували 4 канали та 10 тематичних груп у Telegram, де поширювали секретні дані про українські авіапідрозділи.

Наразі затриманому агенту, його спільнику та військовому командиру повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки. Розслідування триває.