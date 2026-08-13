"Охотились" за F-16 и Mirage 2000: СБУ накрыла агентурную сеть России из 14 человек

Служба безопасности Украины обезвредила масштабную агентурную сеть российского ГРУ. Злоумышленники готовили удары по аэродромам, где базируются истребители F-16 и Mirage 2000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Операция по нейтрализации сети проходила при личной координации главы СБУ Александра Поклада. Всего в состав вражеской группы входило 14 человек из разных регионов Украины. Их главной задачей был сбор разведданных для атак на авиационную инфраструктуру Сил обороны.

Как отметил Поклад, СБУ продолжает усиливать контрразведывательный режим, поскольку враг пытается дестабилизировать тыл на фоне отсутствия значительных успехов на фронте.

"Каждому, кто согласится работать в интересах РФ, следует понять: СБУ обязательно привлечет вас к ответственности", - подчеркнул он.

Как работала сеть

Организатором группы оказался житель Львова, администрировавший Telegram-канал об авиации. Российские спецслужбы обратили на него внимание, когда он публиковал фотографии украинских самолетов в прокремлевских чатах.

Чтобы выполнить задачу врага, львовянин "втемную" привлек 13 своих подписчиков. Это были люди, которые имели высококачественную фототехнику и жили неподалеку от авиабаз. Они маскировались в заброшенных зданиях или на открытой местности и снимали украинские аэродромы, самолеты, персонал, а также фиксировали время взлетов и посадок якобы для блоггерского канала.

Фото: СБУ разоблачили агентурную сеть ГРУ (t.me/SBUkr)

Все собранные данные фигуранты загружали в онлайн-хранилище, откуда организатор передавал их установленному куратору из РФ.

Предательство командира эскадрильи

Кроме подписчиков, разведданные врагу "сливал" командир одной из авиационных эскадрилей ВСУ. По данным следствия, он делал это по собственной инициативе и передавал российскому агенту графики вылетов и посадок боевых вертолетов.

В ходе обысков у фигурантов изъяли смартфоны и цифровую фототехнику с доказательствами работы на российскую разведку и снимками военных объектов.

Также сотрудники СБУ заблокировали 4 канала и 10 тематических групп в Telegram, где распространяли секретные данные об украинских авиаподразделениях.

Задержанному агенту, его сообщнику и военному командиру сообщили о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности. Расследование продолжается.