Полює вночі та може мінувати дорогу. У Міноборони показали роботу українського дрона "Кажан"

Дрон українського виробництва здатен підіймати боєприпаси різного типу вагою до 20 кілограмів, розбиваючи техніку та живу силу ворога. Безпілотник може розвивати швидкість до 120 км/годину, тому в нього складно поцілити.

До того ж, дрон може працювати вночі, адже має камеру з тепловізором.

БПЛА "Кажан" - це ударний дрон. Він має спеціальні тримачі для боєприпасів. Так, під час боїв він вже скидав 82 та 120 мм міни на позиції російських окупантів. До нього також можна прикріпити протитанкову міну та дистанційно замінувати дорогу.

Військові зазначають, що дрон не підходить для розвідки, але у бойовій роботі йому немає рівних.

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники показали, як нищать росіян - за допомогою дрона виявляють позиції та завдають ударів.

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