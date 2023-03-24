UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Полює вночі та може мінувати дорогу. У Міноборони показали роботу українського дрона "Кажан"

Фото: у Міноборони показали роботу українського дрона "Кажан" (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Безпілотник "Кажан" українського виробництва вже перебуває на озброєнні української армії. Він здатен працювати по ворожих цілях навіть вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Дрон українського виробництва здатен підіймати боєприпаси різного типу вагою до 20 кілограмів, розбиваючи техніку та живу силу ворога. Безпілотник може розвивати швидкість до 120 км/годину, тому в нього складно поцілити.

До того ж, дрон може працювати вночі, адже має камеру з тепловізором.

БПЛА "Кажан" - це ударний дрон. Він має спеціальні тримачі для боєприпасів. Так, під час боїв він вже скидав 82 та 120 мм міни на позиції російських окупантів. До нього також можна прикріпити протитанкову міну та дистанційно замінувати дорогу.

Військові зазначають, що дрон не підходить для розвідки, але у бойовій роботі йому немає рівних.

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники показали, як нищать росіян - за допомогою дрона виявляють позиції та завдають ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони