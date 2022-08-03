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Поляков со школы будут учить стрелять

Фото: для польских школьников введут уроки стрельбы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Для школьников в Польше введут обязательные уроки стрельбы. Нововведение начнет действовать уже с этого учебного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Польши.

Чиновники решили изменить базовую учебную программу для школ и ввести уроки безопасности. В частности, школьников будут учить стрелять из пулевого, пневматического оружия и копий стрелкового оружия. Для этого учебные заведения должны иметь виртуальные или лазерные тиры.

Одновременно со стрельбой школьников будут учить проведению спасательных работ в городских условиях

Школы, которые уже имеют все необходимое, должны ввести уроки уже с 1 сентября. Для учреждений, не имеющих тиров и оружия, новые правила начнут действовать со следующего учебного года.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как украинские беженцы могут записать ребенка в школу в Польше.

Также мы объясняли, какие различия между украинскими и польскими школами.

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