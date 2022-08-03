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Поляків зі школи будуть вчити стріляти

Фото: для польських школярів запровадять уроки стрільби (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Для школярів у Польщі запровадять обов'язкові уроки стрільби. Нововведення почне діяти вже з цього навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки Польщі.

Чиновники вирішили змінити базову навчальну програму для шкіл та запровадити уроки безпеки. Зокрема, школярів будуть вчити стріляти з кульової, пневматичної зброї та копій стрілецької зброї. Для цього навчальні заклади повинні мати віртуальні чи лазерні тири.

Одночасно зі стріляниною школярів навчатимуть проведенню рятувальних робіт у міських умовах

Школи, які вже мають все необхідне, повинні запровадити уроки вже з 1 вересня. Для закладів, що не мають тирів та зброї, нові правила почнуть діяти з наступного навчального року.

Раніше РБК-Україна розповідало, як українські біженці можуть записати дитину до школи у Польщі.

Також ми пояснювали, які відмінності між українськими та польськими школами.

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Польшашкола