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Поляки страйкують на одному з КПП на кордоні з Україною: що відомо про рух транспорту

Фото: поляки страйкують на одному із КПП на кордоні з Україною 10 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На одному з КПП на кордоні України з Польщею 10 травня триває одноденний страйк. Українців попередили про можливі складнощі у русі фур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу.

"За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску "Долгобичув - Угринів" буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках - вʼїзд та виїзд з України", - йдеться в повідомленні.

Що стосується пасажирського напрямку, то автомобілі та автобуси будуть переміщуватися безперешкодно.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери донедавна влаштовували масові страйки на шести із дев'яти КПП на кордоні з Україною. Черги з фур складали кілька тисяч машин, часто в кожному напрямі.

Було зафіксовано навіть смерть далекобійників у чергах. Дійшло до того, що польські протестувальники почали перевертати вагони із українським зерном.

У зв'язку з цим 28 березня відбулася зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та глави уряду Польщі Дональда Туска, яка нормалізувала ситуацію.

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