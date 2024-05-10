Поляки страйкують на одному з КПП на кордоні з Україною: що відомо про рух транспорту

"За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску "Долгобичув - Угринів" буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках - вʼїзд та виїзд з України", - йдеться в повідомленні.

Що стосується пасажирського напрямку, то автомобілі та автобуси будуть переміщуватися безперешкодно.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери донедавна влаштовували масові страйки на шести із дев'яти КПП на кордоні з Україною. Черги з фур складали кілька тисяч машин, часто в кожному напрямі.

Було зафіксовано навіть смерть далекобійників у чергах. Дійшло до того, що польські протестувальники почали перевертати вагони із українським зерном.

У зв'язку з цим 28 березня відбулася зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та глави уряду Польщі Дональда Туска, яка нормалізувала ситуацію.