Шмигаль назвав теми діалогу з Туском під час візиту до Польщі

Українська делегація вже прибула на міжурядові консультації у Варшаві 28 березня. Сталі відомі головні теми діалогу прем'єр-міністрів України та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Говоритимемо про зброю для України, ситуацію на кордоні наших держав, розвиток торгівлі та інфраструктури. Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень", - додав Шмигаль.

За словами голови українського уряду, головні питання зустрічі будуть скоординовані перед спільним засіданням урядів.

"Розпочинаємо візит до Польщі із зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском", - розповів він.

Зустріч Шмигаля та Туска

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Польщі Дональд Туск сьогодні, 28 березня, проведуть зустріч у Варшаві. Вони обговорять ситуацію на кордоні, а також інші питання.

Нагадаємо, що польські фермери продовжують блокувати КПП на кордоні з Україною, зокрема, не пропускаючи фури з українською агропродукцією. За даними на 27 березня польські фермери продовжують блокувати три напрямки. Мова йде про пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". До цього були заблоковані 6 з 9 КПП на кордоні з Україною.

Зазначимо, про те, що делегації України та Польщі зустрінуться у Варшаві 28 березня для вирішення питання щодо блокади кордону, було відомо з кінця лютого.

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