Шмигаль назвав теми діалогу з Туском під час візиту до Польщі
Українська делегація вже прибула на міжурядові консультації у Варшаві 28 березня. Сталі відомі головні теми діалогу прем'єр-міністрів України та Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Розпочинаємо візит до Польщі із зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском", - розповів він.
За словами голови українського уряду, головні питання зустрічі будуть скоординовані перед спільним засіданням урядів.
"Говоритимемо про зброю для України, ситуацію на кордоні наших держав, розвиток торгівлі та інфраструктури. Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень", - додав Шмигаль.
Зустріч Шмигаля та Туска
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Польщі Дональд Туск сьогодні, 28 березня, проведуть зустріч у Варшаві. Вони обговорять ситуацію на кордоні, а також інші питання.
Нагадаємо, що польські фермери продовжують блокувати КПП на кордоні з Україною, зокрема, не пропускаючи фури з українською агропродукцією. За даними на 27 березня польські фермери продовжують блокувати три напрямки. Мова йде про пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". До цього були заблоковані 6 з 9 КПП на кордоні з Україною.
Зазначимо, про те, що делегації України та Польщі зустрінуться у Варшаві 28 березня для вирішення питання щодо блокади кордону, було відомо з кінця лютого.
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