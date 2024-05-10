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Поляки бастуют на одном из КПП на границе с Украиной: что известно о движении транспорта

Фото: поляки бастуют на одном из КПП на границе с Украиной 10 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На одном из КПП на границе Украины с Польшей 10 мая проходит однодневная забастовка. Украинцев предупредили о возможных сложностях в движении фур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу.

"По информации польской стороны, сегодня, 10 мая, с 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуска "Долгобычув - Угринов" будет проходить однодневная забастовка на грузовых направлениях - въезд и выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Что касается пассажирского направления, то авто и автобусы будут перемещаться беспрепятственно.

Ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры до недавнего времени устраивали массовые забастовки на шести из девяти КПП на границе с Украиной. Очереди из фур составляли несколько тысяч машин, часто по каждому из направлений.

Были зафиксированы даже смерти дальнобойщиков в очередях. Дошло до того, что польские протестующие начали переворачивать вагоны с украинским зерном.

В связи с этим 28 марта прошла встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы правительства Польши Дональда Туска, которая нормализовала ситуацию. 

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ПольшаГраница с Украиной