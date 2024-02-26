Польські перевізники планують 1 березня відновити протести на кордоні з Україною

Видання зазначає, що перевізники з Люблінського та Підкарпатського регіонів хочуть знову заблокувати переходи в Гребенне, Дорогуську та Корчові. Не виключено, що протест охоплюватиме й доступ до переправи в Медиці.

Перевізники скаржаться, що їх нібито витісняють із ринку українці.

Вони також вимагають відновити зобов'язання українських перевізників мати дозвіл з листопада 2023 року.

Ситуація на кордоні України та Польщі

З листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Вже у січні кордон вдалося розблокувати після підписання між перевізниками та урядом польської угоди.

У лютому протести на кордоні знову поновилися. Пункти перепустки блокують фермери. Нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Раніше президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів двох країн відбудеться 28 березня у Варшаві.

Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.