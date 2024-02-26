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Поляки планируют 1 марта возобновить протесты на границе с Украиной

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польские перевозчики намерены возобновить протесты на границе с Украиной в пятницу, 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.

Издание отмечает, что перевозчики из Люблинского и Подкарпатского регионов хотят снова заблокировать переходы в Гребенне, Дорогуске и Корчове. Не исключено, что протест будет включать в себя и доступ к переправе в Медыке.

Перевозчики жалуются, что их якобы вытесняют с рынка украинцы.

Они также требуют восстановить обязательство украинских перевозчиков иметь разрешение с ноября 2023 года.

Ситуация на границе Украины и Польши

С ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Уже в январе границу удалось разблокировать после подписания между перевозчиками и правительством польского соглашения.

В феврале протесты на границе снова возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Ранее президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.

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