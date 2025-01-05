Поляк намагався за хабар вивезти з України лемурів: деталі

"Прикордонники викрили спробу незаконного перевезення екзотичних лемурів і птахів. Після поглибленого огляду мікроавтобуса виявлено, що водій, громадянин Польщі, не має на транспортування відповідних документів", - пояснили в ДПСУ.

За їх словами, щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував прикордоннику хабар у розмірі 1900 доларів та 100 євро. Однак військовослужбовець відмовився від пропозиції та попередив порушника про кримінальну відповідальність.

Про інцидент вже повідомлено Національну поліцію.