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У Львівській області прикордонники виявили у підлокітнику авто золота на 6 млн гривень

Львівська область , Четвер 02 січня 2025 21:01
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У Львівській області прикордонники виявили у підлокітнику авто золота на 6 млн гривень Фото: прикордонники виявили у підлокітнику авто золота на 6 млн гривень (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Тетяна Степанова

У пункті пропуску "Нижанковичі" у Львівській області прикордонники виявили у підлокітнику автомобіля 61 золотий злиток. Орієнтовна вартість вилученого - 6 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Держприкордонслужби.

"У пункті пропуску "Нижанковичі", що у Львівській області, прикордонники виявили 1,5 кг золота, захованого в підлокітнику автомобіля "Тойота"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 37-річна донеччанка та 67-річний пасажир не змогли пояснити походження 61 злитка із пробою 999 і надати відповідні підтверджуючі документи на золото.

Орієнтовна вартість вилученого становить 6 млн гривень. За фактом виявлення направлено повідомлення до БЕБ України.

Фото: прикордонники виявили у підлокітнику авто золота на 6 млн гривень (facebook.com/DPSUkraine)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українка "забула" задекларувати ввезені прикраси. Прикордонники під час перевірки виявили комерційну партію прикрас на мільйони гривень.

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Львівська область ДПСУ Контрабанда Прикордонники
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