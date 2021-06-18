Полузащитника Дании Эриксена выписали из больницы. Ему поставили кардиовертер в сердце

Полузащитник сборной Дании и миланского "Интера" уже сегодня выписан из больницы, спустя шесть дней после сердечного приступа в матче с Финляндией. Ему установили кардиовертер-дифибриллятор в сердце.

Сегодня футболист был выписан из больницы в Копенгагене, после чего посетил сборную Дании. Дальше же Кристиан отправится домой и будет находиться вместе с семьей. Об игре на чемпионате Европы-2020 речь не идет.

Кардиовертер-дефибриллятор предназначен для устранения опасных для жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Известно, что с подобным прибором сейчас играет защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд, который пропустил часть сезона-2019/20 из-за проблем с сердцем, а затем возобновил карьеру в "Аяксе".