Півзахисника Данії Еріксена виписали з лікарні. Йому поставили кардіовертер в серце

Півзахисник збірної Данії і міланського "Інтера" вже сьогодні виписаний з лікарні, через шість днів після серцевого нападу в матчі з Фінляндією. Йому встановили кардіовертер-дифібрилятор в серці.

Сьогодні футболіст був виписаний з лікарні в Копенгагені, після чого відвідав збірну Данії. Далі ж Крістіан відправиться додому і перебуватиме разом з родиною. Про гру на чемпіонаті Європи-2020 не йдеться.

Кардіовертер-дефібрилятор призначений для усунення небезпечних для життя аритмій і запобігання зупинки серця.

Відомо, що з подібним приладом зараз грає захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд, який пропустив частину сезону-2019/20 через проблеми з серцем, а потім відновив кар'єру в "Аяксі".