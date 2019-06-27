Полузащитник "Зари" Караваев перешел в "Динамо"

Киевское "Динамо" и луганская "Заря" достигли соглашения о трансфере 27-летнего игрока сборной Украины Александра Караваева. Об этом сообщает сайт "бело-синих".

Контракт 27-летнего полузащитника с киевлянами рассчитан на четыре года. Он будет выступать под 20 игровым номером.

В обратном направлении - из "Динамо" в "Зарю" - переходит Богдан Михайличенко, который в прошлом сезоне выступал за луганский клуб на правах аренды.

Караваев сыграл в 38 матчах за "Зарю" во всех турнирах прошлого сезона. В его активе 10 голов и 5 результативных передач. За сборную Украины провел 22 игры и отметился одним голом.

Таким образом, Александр стал вторым новичком Динамо нынешним летом после полузащитника венской Аустрии Абдула Кадири Мохаммеда.

Напомним, "Динамо" переподписало и отправило в аренду чемпиона мира U-20.