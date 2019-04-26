Полузащитник "Шахтера" Майкон пропустит порядка полугода

Полузащитник "Шахтера" Майкон был прооперирован и пропустит порядка 6 месяцев. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

У бразильца диагностировано травму крестообразной связки коленного сустава.

Ранее сам Майкон проинформировал об операции в своем Instagram, опубликовав фото в больничном кресле.

21-летний бразилец перешел в "Шахтер" из "Коринтианса" летом 2018 года. В этом сезоне Майкон провел за "горняков" 30 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 результативных передачи.

В 26 туре УПЛ "Шахтер" сыграет на выезде против "Мариуполя". В предстоящем матче не смогут принять участия Тарас Степаненко и Андрей Пятов. Оба получили травмы в противостоянии с Динамо. Кроме того, из-за перебора карточек не сможет сыграть Тайсон.

"Горняки" идут на первом месте, опережая "Динамо" на 7 очков за 7 туров до конца чемпионата.