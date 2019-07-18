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Полузащитник "Шахтера" Коваленко решил сменить игровой номер

Новости » Спорт    18.07.2019 - 12:33
Полузащитник "Шахтера" Коваленко решил сменить игровой номер
Фото: Виктор Коваленко (shakhtar.com)

Украинец выбрал число, под которым ранее играл Дуглас Коста

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко начиная со следующего сезона будет выступать под 20 номером. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Хавбек дебютировал за основной состав "горняков" в 2014 году, и с того момента выходил на поле с неизменным числом 74 на спине. 

Ранее с двадцаткой на спине в составе "оранжево-черных" выступали Алексей Белик и Дуглас Коста.

В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 37 поединков в футболке "Шахтера", отличившись семью голами и двумя результативными передачами.

 

Официальный сезон чемпион Украины откроет 28 июля в матче за Суперкубок страны против киевского "Динамо".

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