Півзахисник "Шахтаря" Коваленко вирішив змінити ігровий номер

Фото: Віктор Коваленко (shakhtar.com)

Українець вибрав число, під яким раніше грав Дуглас Коста

Півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко починаючи з наступного сезону буде виступати під 20 номером. Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Хавбек дебютував за основний склад "гірників" у 2014 році, і з того моменту виходив на поле з незмінним числом 74 на спині.

Раніше з двадцяткою на спині в складі "оранжево-чорних" виступали Олексій Бєлік і Дуглас Коста.

Минулого сезону 23-річний гравець провів 37 поєдинків у футболці "Шахтаря", відзначившись сімома голами і двома результативними передачами.

Офіційний сезон чемпіон України відкриє 28 липня в матчі за Суперкубок країни проти київського "Динамо".