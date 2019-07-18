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Півзахисник "Шахтаря" Коваленко вирішив змінити ігровий номер

Новини » Спорт    18.07.2019 - 12:33
Півзахисник "Шахтаря" Коваленко вирішив змінити ігровий номер
Фото: Віктор Коваленко (shakhtar.com)

Українець вибрав число, під яким раніше грав Дуглас Коста

Півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко починаючи з наступного сезону буде виступати під 20 номером. Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Хавбек дебютував за основний склад "гірників" у 2014 році, і з того моменту виходив на поле з незмінним числом 74 на спині.

Раніше з двадцяткою на спині в складі "оранжево-чорних" виступали Олексій Бєлік і Дуглас Коста.

Минулого сезону 23-річний гравець провів 37 поєдинків у футболці "Шахтаря", відзначившись сімома голами і двома результативними передачами.

 

Офіційний сезон чемпіон України відкриє 28 липня в матчі за Суперкубок країни проти київського "Динамо".

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