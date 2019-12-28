Полузащитник "Барселоны" подал в суд на клуб из-за невыплаты премиальных

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль подал иск в суд на клуб из-за невыплаты премиальных. Об этом информирует Mundo Deportivo.

По данным СМИ, чилийский футболист обвиняет "Барсу" в невыплате 2,4 млн евро, положенных ему по ряду пунктов в контракте. По одному из них, Видаль должен был получить почти 2 млн евро, если проведет на поле не менее тайма в 60% матчей сезона 2018/19.

Чилиец сыграл минимум по тайму только в половине матчей и уверен, что должен получить 50% от оговоренной суммы, но представители клуба не намерены выплачивать бонусы частично: по их мнению, игрок неправильно интерпретирует условия соглашения.

Остальная часть иска связана с другими пунктами в контракте Видаля с "Барселоной", в которых говорится о выплате премиальных в случае выхода клуба в 1/8 финала и четвертьфинал Лиги чемпионов, а также победы в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что 32-летний чилиец близок к переходу в "Интер". Также сообщалось, что недавно в борьбу за игрока включился "Ювентус".

Напомним, "Барселона" лидирует по размеру зарплаты в мировом спорте.