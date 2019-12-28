Півзахисник "Барселони" подав до суду на клуб через невиплату преміальних

Півзахисник "Барселони" Артуро Відаль подав позов до суду на клуб через невиплату преміальних. Про це інформує Mundo Deportivo.

За даними ЗМІ, чилійський футболіст звинувачує "Барсу" в невиплаті йому 2,4 млн євро, визначених за низкою пунктів в контракті. По одному з них, Відаль повинен був отримати майже 2 млн євро, якщо проведе на полі не менше тайму в 60% матчів сезону 2018/19.

Чилієць зіграв мінімум по тайму тільки в половині матчів і впевнений, що повинен отримати 50% від обумовленої суми, але представники клубу не має наміру виплачувати бонуси частково: на їхню думку, гравець неправильно інтерпретує умови угоди.

Інша частина позову пов'язана з іншими пунктами в контракті Відаля з "Барселоною", в яких йдеться про виплату преміальних в разі виходу клубу в 1/8 фіналу і чвертьфінал Ліги чемпіонів, а також перемоги в чемпіонаті Іспанії.

Раніше повідомлялося, що 32-річний чилієць близький до переходу в "Інтер". Також повідомлялося, що недавно в боротьбу за гравця включився "Ювентус".

Нагадаємо, "Барселона" лідирує за розміром зарплати в світовому спорті.