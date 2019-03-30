Более полутора тысяч наблюдателей уже прибыли в Украину, - ГПСУ

По состоянию на утро субботы, 30 марта, более полутора тысяч наблюдателей уже прибыли в Украину на президентские выборы 2019. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По данным пограничников, сегодня в Украину прибыли более полутора тысяч международных наблюдателей. Наблюдателей из Российской Федерации не было зафиксировано.

"Более полутора тысяч наблюдателей уже прибыли почти со всего мира. Они прибыли из 40 стран мира. Наблюдателей из России нет. Прибыли еще не все. По спискам ЦИК их аккредитовалось больше. Сейчас их прибыло только 1,5 тыс.", - сообщил Слободян.

По словам представителя ГПСУ, в Украину уже прибыли 180 журналистов из 29 стран мира, среди них есть граждане России.

"На данный момент около 180 журналистов прибыли в Украину из 29 стран мира. Среди них 6 граждан Российской Федерации, однако они работают на иностранные компании и являются представителями иностранных кампаний", - добавил он.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия во время заседания 25 марта зарегистрировала на выборах президента Украины 2019 еще 65 официальных международных наблюдателей. В целом, по состоянию на 25 марта 2019 года, Комиссия зарегистрировала 2 020 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 16 иностранных государств на очередных выборах президента Украины.