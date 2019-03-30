Понад півтори тисячі спостерігачів вже прибули в Україну, - ДПСУ

Станом на ранок суботи, 30 березня, понад півтори тисячі спостерігачів вже прибули в Україну на президентські вибори 2019. Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

За даними прикордонників, наразі в Україну прибули більше півтори тисячі міжнародних спостерігачів. Спостерігачів з Російської Федерації не було зафіксовано.

"Понад півтори тисячі спостерігачів вже прибули майже з усього світу. Вони прибули із 40 країн світу. Спостерігачів з Росії немає. Прибули ще не всі. За списками ЦВК їх акредитувалось більше. Наразі їх прибуло лише 1,5 тис.", - повідомив Слободян.

За словами речника ДПСУ, в Україну вже прибули 180 журналістів із 29 країн світу, серед них є громадяни Росії.

"На даний момент близько 180 журналістів прибули в Україну із 29 кран світу. Серед них є 6 громадян Російської Федерації, однак вони працюють на іноземні компанії і є представниками іноземних кампаній", - додав він.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія під час засідання 25 березня зареєструвала на виборах президента України 2019 ще 65 офіційних міжнародних спостерігачів. Загалом, станом на 25 березня 2019 року, Комісія зареєструвала 2 020 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 16 іноземних держав на чергових виборах президента України.