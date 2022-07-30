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Более полусотни взрывов. Россияне непрерывно бьют по приграничью Украины

Фото: россияне непрерывно бьют по приграничью Украины (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Враг продолжает обстреливать Сумскую и Черниговскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Семеновскую общину в Черниговской области вчера и сегодня россияне поливали минометным и артогнем, зафиксировано более полусотни взрывов. Огонь вели из населенных пунктов Ломаковка и Марица", - говорится в сообщении.

К тому же, по данным пограничников, вчера из российского населенного пункта Николаево-Дарьино с применением 82-мм минометов враг нанес огненное поражение по территории Хотинской общины Сумской области.

"Насчитали 13 "приходов", - добавляют в ГНСУ.

Напомним, оккупанты почти ежедневно обстреливают приграничные территории Сумской и Черниговской области, используя артиллерию и минометы.

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