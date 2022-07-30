Более полусотни взрывов. Россияне непрерывно бьют по приграничью Украины

Враг продолжает обстреливать Сумскую и Черниговскую области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Семеновскую общину в Черниговской области вчера и сегодня россияне поливали минометным и артогнем, зафиксировано более полусотни взрывов. Огонь вели из населенных пунктов Ломаковка и Марица", - говорится в сообщении.
К тому же, по данным пограничников, вчера из российского населенного пункта Николаево-Дарьино с применением 82-мм минометов враг нанес огненное поражение по территории Хотинской общины Сумской области.
"Насчитали 13 "приходов", - добавляют в ГНСУ.
Напомним, оккупанты почти ежедневно обстреливают приграничные территории Сумской и Черниговской области, используя артиллерию и минометы.
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