RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більше півсотні вибухів. Росіяни безперервно б’ють по прикордонню України

Фото: росіяни безперервно б’ють по прикордонню України (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

Ворог продовжує обстрілювати Сумську та Чернігівську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Семенівську громаду в Чернігівській області учора та сьогодні росіяни поливали мінометним та артвогнем, зафіксовано більше півсотні вибухів. Вогонь вели із населених пунктів Ломаківка та Марица", - йдеться в повідомленні.

До того ж за даними прикордонників, учора з російського населеного пункту Ніколаєво-Дар’їно із застосуванням 82-мм мінометів ворог наніс вогневе ураження по території Хотінської громади Сумської області.

"Нараховано 13 "приходів", - додають в ДПСУ.

Нагадаємо, окупанти майже щоденно обстрілюють прикордонні території Сумської та Чернігівської області, використовуючи артилерію та міномети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьСумская область