Більше півсотні вибухів. Росіяни безперервно б’ють по прикордонню України

Ворог продовжує обстрілювати Сумську та Чернігівську області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Семенівську громаду в Чернігівській області учора та сьогодні росіяни поливали мінометним та артвогнем, зафіксовано більше півсотні вибухів. Вогонь вели із населених пунктів Ломаківка та Марица", - йдеться в повідомленні.
До того ж за даними прикордонників, учора з російського населеного пункту Ніколаєво-Дар’їно із застосуванням 82-мм мінометів ворог наніс вогневе ураження по території Хотінської громади Сумської області.
"Нараховано 13 "приходів", - додають в ДПСУ.
Нагадаємо, окупанти майже щоденно обстрілюють прикордонні території Сумської та Чернігівської області, використовуючи артилерію та міномети.
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