Более полумиллиона американцев остались без света из-за урагана "Салли"

Из-за урагана "Салли", который обрушился на южные штаты США, без электричества остались более 550 тысяч человек. В данный момент ураган усилился и двигается на север США.

Об этом сообщает CNN.

В частности, проблемы с электроснабжением возникли в штатах Алабама и Флорида. По данным компаний-поставщиков электроэнергии, причиной отключения электричества являются обрущенные деревья и обломанные ветки.

По данным губернатора Рона ДеСантиса, в

По меньшей мере 377 человек были спасены в округе Эскамбия, штат Флорида, из-за наводнения, вызванного ураганом "Салли".

В данный момент ураган усилился и двигается на север США - в штаты Джорджия и Южная Каролина.

Напомним,жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма "Салли", который приближается к городу. Также объявили эвакуацию в ряде других городов на юго-востоке Луизианы.

Ранее губернатор штата Луизиана США Джон Бел Эдвардс объявил режим чрезвычайного положения из-за приближения шторма "Салли".