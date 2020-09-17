Понад півмільйона американців залишилися без світла через ураган "Саллі"

Через ураган "Саллі", який обрушився на південні штати США, без електрики залишилися понад 550 тисяч осіб. Зараз ураган посилився і рухається на північ США.

Про це повідомляє CNN.

Зокрема, проблеми з електропостачанням виникли в штатах Алабама і Флорида. За даними компаній-постачальників електроенергії, причиною відключення електрики є обрущенние дерева і обламані гілки.

За даними губернатора Рона ДеСантіса, у Флориді було проведено близько 600 пошуково-рятувальних операцій.

Щонайменше 377 осіб були врятовані в окрузі Ескамбія, штат Флорида, через повінь, викликану ураганом "Саллі".

В даний момент ураган посилився і рухається на північ США - у штати Джорджія і Південна Кароліна.

Нагадаємо, жителям деяких районів Нового Орлеана (штат Луїзіана) наказали залишити свої домівки через тропічний шторм "Саллі", який наближається до міста. Також евакуацію оголосили в низці інших міст на південному сході Луїзіани.

Раніше губернатор штату Луїзіана США Джон Бел Едвардс оголосив режим надзвичайного стану через наближення шторму "Саллі".