ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Понад півмільйона американців залишилися без світла через ураган "Саллі"

Автор: РБК-Україна

Через ураган "Саллі", який обрушився на південні штати США, без електрики залишилися понад 550 тисяч осіб. Зараз ураган посилився і рухається на північ США.

Про це повідомляє CNN.

Зокрема, проблеми з електропостачанням виникли в штатах Алабама і Флорида. За даними компаній-постачальників електроенергії, причиною відключення електрики є обрущенние дерева і обламані гілки.

За даними губернатора Рона ДеСантіса, у Флориді було проведено близько 600 пошуково-рятувальних операцій.

Щонайменше 377 осіб були врятовані в окрузі Ескамбія, штат Флорида, через повінь, викликану ураганом "Саллі".

Популярні новини

В даний момент ураган посилився і рухається на північ США - у штати Джорджія і Південна Кароліна.

Нагадаємо, жителям деяких районів Нового Орлеана (штат Луїзіана) наказали залишити свої домівки через тропічний шторм "Саллі", який наближається до міста. Також евакуацію оголосили в низці інших міст на південному сході Луїзіани.

Раніше губернатор штату Луїзіана США Джон Бел Едвардс оголосив режим надзвичайного стану через наближення шторму "Саллі".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америкиураган