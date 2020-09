Более полумиллиона американцев остались без света из-за урагана "Салли"

Фото: ураган Салли (twitter.com/comerdom)

Из-за урагана "Салли", который обрушился на южные штаты США, без электричества остались более 550 тысяч человек. В данный момент ураган усилился и двигается на север США.

Об этом сообщает CNN.

В частности, проблемы с электроснабжением возникли в штатах Алабама и Флорида. По данным компаний-поставщиков электроэнергии, причиной отключения электричества являются обрущенные деревья и обломанные ветки.

По данным губернатора Рона ДеСантиса, в о Флориде было проведено около 600 поисково-спасательных операций.

По меньшей мере 377 человек были спасены в округе Эскамбия, штат Флорида, из-за наводнения, вызванного ураганом "Салли".

Just getting out in Orange Beach, Alabama where we rode out #HurricaneSally — going to start tweeting damage. Internet spotty so bear with me. pic.twitter.com/NSEZQYJWef — Brian Entin (@BrianEntin) September 16, 2020

Friendly reminder! Keep in mind if you are driving through flooded streets with standing water you must drive SLOWLY to avoid causing a wake and mini wave action that slaps up against and/or into nearby structures. Your cooperation is greatly appreciated. #HurricaneSally pic.twitter.com/Xe7HR4lLw3 — OkaloosaSheriff (@OCSOALERTS) September 16, 2020

BATTLE WAGON boat lifted by massive storm surge and deposited on road in Orange Beach, AL @RadarOmega_WX #Sally #HurricaneSally pic.twitter.com/Hkt7YaD4HF — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) September 16, 2020

DEVELOPING: 2 riverboat casinos have snapped loose from dock in Bayou La Batre, #Alabama — as #HurricaneSally moves in. pic.twitter.com/aRWGZ6ILWZ — SV News (@SVNewsAlerts) September 15, 2020

В данный момент ураган усилился и двигается на север США - в штаты Джорджия и Южная Каролина.

Напомним,жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма "Салли", который приближается к городу. Также объявили эвакуацию в ряде других городов на юго-востоке Луизианы.

Ранее губернатор штата Луизиана США Джон Бел Эдвардс объявил режим чрезвычайного положения из-за приближения шторма "Салли".