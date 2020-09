Понад півмільйона американців залишилися без світла через ураган "Саллі"

Фото: ураган Саллі (twitter.com/comerdom)

Через ураган "Саллі", який обрушився на південні штати США, без електрики залишилися понад 550 тисяч осіб. Зараз ураган посилився і рухається на північ США.

Про це повідомляє CNN.

Зокрема, проблеми з електропостачанням виникли в штатах Алабама і Флорида. За даними компаній-постачальників електроенергії, причиною відключення електрики є обрущенние дерева і обламані гілки.

За даними губернатора Рона ДеСантіса, у Флориді було проведено близько 600 пошуково-рятувальних операцій.

Щонайменше 377 осіб були врятовані в окрузі Ескамбія, штат Флорида, через повінь, викликану ураганом "Саллі".

Just getting out in Orange Beach, Alabama where we rode out #HurricaneSally — going to start tweeting damage. Internet spotty so bear with me. pic.twitter.com/NSEZQYJWef — Brian Entin (@BrianEntin) September 16, 2020

Friendly reminder! Keep in mind if you are driving through flooded streets with standing water you must drive SLOWLY to avoid causing a wake and mini wave action that slaps up against and/or into nearby structures. Your cooperation is greatly appreciated. #HurricaneSally pic.twitter.com/Xe7HR4lLw3 — OkaloosaSheriff (@OCSOALERTS) September 16, 2020

BATTLE WAGON boat lifted by massive storm surge and deposited on road in Orange Beach, AL @RadarOmega_WX #Sally #HurricaneSally pic.twitter.com/Hkt7YaD4HF — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) September 16, 2020

DEVELOPING: 2 riverboat casinos have snapped loose from dock in Bayou La Batre, #Alabama — as #HurricaneSally moves in. pic.twitter.com/aRWGZ6ILWZ — SV News (@SVNewsAlerts) September 15, 2020

В даний момент ураган посилився і рухається на північ США - у штати Джорджія і Південна Кароліна.

Нагадаємо, жителям деяких районів Нового Орлеана (штат Луїзіана) наказали залишити свої домівки через тропічний шторм "Саллі", який наближається до міста. Також евакуацію оголосили в низці інших міст на південному сході Луїзіани.

Раніше губернатор штату Луїзіана США Джон Бел Едвардс оголосив режим надзвичайного стану через наближення шторму "Саллі".