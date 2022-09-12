Получит значительные улучшения и новое имя: первые подробности об iPhone 15

Известный аналитик Bloomberg Марк Гурман заявил, что iPhone 15 Pro Max получит несколько серьезных улучшений, чтобы еще больше отличаться от стандартного iPhone 15.

По его словам, компания будет действовать "более дифференцированно между iPhone 15 Pro и стандартным iPhone 15", чтобы увеличить заказы на свои более дорогие мобильные устройства.

Разница между техническими характеристиками iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будет больше, чем между iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

По некоторым слухам, серия iPhone 15 последует примеру iPhone 14 с новыми чипами в моделях Pro, в то время как стандартные модели, вероятно, будут иметь чип A16 Bionic. Гурман предполагает, что iPhone 15 Pro Max вполне может называться iPhone 15 Ultra, чтобы еще больше выделить его из остальной линейки.

Смартфоны старше версии iPhone 15 будут оснащены перископической камерой с 5-кратным увеличением и экраном с овальным отверстием Dynamic Island, впервые представленным в нынешней модели.

При этом Apple может наконец перейти на порт USB-C из фирменного Lightning.

Напомним, сегодня Apple выпустила финальную версию iOS 16.

Кроме того, ранее в рамках презентации Apple представила линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.