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Apple выпустила финальную версию iOS 16: что нового

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Понедельник 12 сентября 2022 14:51
Apple выпустила финальную версию iOS 16: что нового Фото: Apple выпустила финальную версию iOS 16 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple выпустила финальную версию iOS 16, которая стала доступной для всех iPhone, начиная с iPhone 8.

Об этом пишет РБК-Украина ссылкой на Gizchina.

Финальная версия iOS 16 также установлена и на новеньких iPhone 14.

Среди нововведений:

  • новые виджеты и широкие возможности настройки для экрана блокировки;
  • почтовый клиент;
  • улучшенная карта;
  • возможность редактировать, а также удалять сообщения, которые были отправлены в течение 15 минут после отправки;
  • полноэкранный музыкальный плеер;
  • поддержка игровых контроллеров, в том же числе Nintendo Switch Joy-Con;
  • возможность использования фирменной фитнес-программы, что позволит заменить использование умных часов.

MacRumors отмечает, что в прошлые годы компания выпускала апдейты в 10:00 по тихоокеанскому времени. Если это так, то для украинцев обновление станет доступным уже в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в рамках презентации Apple показала линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro. Издание раскрывало все подробности.

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