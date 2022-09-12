Apple выпустила финальную версию iOS 16: что нового
Компания Apple выпустила финальную версию iOS 16, которая стала доступной для всех iPhone, начиная с iPhone 8.
Об этом пишет РБК-Украина ссылкой на Gizchina.
Финальная версия iOS 16 также установлена и на новеньких iPhone 14.
Среди нововведений:
- новые виджеты и широкие возможности настройки для экрана блокировки;
- почтовый клиент;
- улучшенная карта;
- возможность редактировать, а также удалять сообщения, которые были отправлены в течение 15 минут после отправки;
- полноэкранный музыкальный плеер;
- поддержка игровых контроллеров, в том же числе Nintendo Switch Joy-Con;
- возможность использования фирменной фитнес-программы, что позволит заменить использование умных часов.
MacRumors отмечает, что в прошлые годы компания выпускала апдейты в 10:00 по тихоокеанскому времени. Если это так, то для украинцев обновление станет доступным уже в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в рамках презентации Apple показала линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro. Издание раскрывало все подробности.
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