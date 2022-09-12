Отримає значні поліпшення і нове ім'я: перші подробиці про iPhone 15

Відомий аналітик Bloomberg Марк Гурман заявив, що iPhone 15 Pro Max отримає кілька серйозних поліпшень, щоб ще більше відрізнятися від стандартного iPhone 15.

За його словами, компанія буде діяти "більш диференційовано між iPhone 15 Pro і стандартним iPhone 15", щоб збільшити замовлення на свої більш дорогі мобільні пристрої.

Різниця між технічними характеристиками iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max буде більше, ніж між iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max.

За деякими чутками, серія iPhone 15 буде наслідувати приклад iPhone 14 з новими чіпами в моделях Pro, тоді як стандартні моделі, ймовірно, матимуть чіп A16 Bionic. Гурман припускає, що iPhone 15 Pro Max цілком може називатися iPhone 15 Ultra, щоб ще більше виділити його з решти лінійки.

Смартфони старше версії iPhone 15 будуть оснащені перископічною камерою з 5-кратним збільшенням і екраном з овальним отвором, вперше представленим в нинішній моделі.

При цьому Apple може нарешті перейти на порт USB-C з фірмового Lightning.

Нагадаємо, сьогодні Apple випустила фінальну версію iOS 16.

Крім того, раніше в рамках презентації Apple представила лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлені розумні годинники Watch Series 8 і бездротові навушники AirPods Pro.