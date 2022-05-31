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Получить выплаты по е-больничному стало проще: что изменилось

Фото: выплаты по е-больничным можно получить на основании выписки из реестра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины изменил порядок финансирования е-больничных. Получить выплаты можно не только на основании оригинала е-больничного, но на основании и выписки из электронного реестра листков нетрудоспособности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Как получить выписку из реестра

Получить выплаты можно на основании выписки из Электронного реестра листков нетрудоспособности, который формируется в кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua) или получить в бумажной форме, обратившись в сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

Чтобы получить выписку, работник должен авторизоваться на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью КЭП или BankID. Для этого назначен пункт меню "Запрос на получение бумажных документов" раздела "Коммуникации с ПФУ". Для формирования выпуски необходимо выбрать тип запроса "выписка из ЭРЛН".

Также выписки е-больничных могут сформировать работодатели за своих работников.

Выписку можно скачать в формате PDF и передать работодателю для обработки и начисления выплат. Фонд социального страхования Украины профинансирует выплаты после получения от работодателя заявки-расчета.

Финансирование е-больничных

Следить за состоянием финансирования е-больничных работники могут онлайн в телеграм-канале ФССУ. Необходимо ориентироваться на дату принятия Фондом заявки-расчета, именно от него зависит срок выплаты больничного. Дату можно уточнить у работодателя или непосредственно в отделении ФССУ.

"Электронные больничные продолжают формироваться и в условиях военного положения, а Фонд социального страхования Украины штатно осуществляет их оплату - с начала войны финансирование больничных и страховых выплат не приостанавливалось ни на день", - отметили в пресс-службе ПФУ.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины упростило оформление больничных для переселенцев за границей, которые стали временно нетрудоспособными. Формировать медицинское заключение можно во время действия военного положения и трех месяцев после его отмены.

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