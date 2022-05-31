Отримати виплати за е-лікарняним стало простіше: що змінилося

Як отримати витяг з реєстру

Отримати виплати можливо на підставі витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності, який формується у кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) або отримати в паперовій формі, звернувшись до сервісних центрів Пенсійного фонду України.

Щоб отримати витяг, працівник має авторизуватись на веб-порталі електронних послуг ПФУ за допомогою КЕП або BankID. Для цього призначено пункт меню "Запит на отримання паперових документів" розділу "Комунікації з ПФУ". Для формування витягу необхідно обрати тип запиту "Витяг з ЕРЛН".

Також витяги е-лікарняних можуть сформувати роботодавці за своїх працівників.

Витяг можна завантажити у форматі PDF та передати роботодавцю для опрацювання і нарахування допомоги. Фонд соціального страхування України профінансує виплати після отримання від роботодавця заяви-розрахунку.

Фінансування е-лікарняних

Слідкувати за станом фінансування е-лікарняних працівники можуть онлайн у телеграм-каналі ФССУ. Необхідно орієнтуватись на дату прийняття Фондом заяви-розрахунку, саме від неї залежить строк виплати лікарняного. Дату можна уточнити у роботодавця або безпосередньо у відділенні ФССУ.

"Електронні лікарняні продовжують формуватися і в умовах воєнного стану, а Фонд соціального страхування України штатно здійснює їх оплату - з початку війни фінансування лікарняних і страхових виплат не призупинялось ні на день", - зазначили в прес-службі ПФУ.