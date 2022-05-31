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Отримати виплати за е-лікарняним стало простіше: що змінилося

Фото: виплати за е-лікарняними можна отримати на підставі витягу з реєстру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України змінив порядок фінансування е-лікарняних. Отримати виплати можна не лише на підставі оригіналу е-лікарняного, але і витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Як отримати витяг з реєстру

Отримати виплати можливо на підставі витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності, який формується у кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) або отримати в паперовій формі, звернувшись до сервісних центрів Пенсійного фонду України.

Щоб отримати витяг, працівник має авторизуватись на веб-порталі електронних послуг ПФУ за допомогою КЕП або BankID. Для цього призначено пункт меню "Запит на отримання паперових документів" розділу "Комунікації з ПФУ". Для формування витягу необхідно обрати тип запиту "Витяг з ЕРЛН".

Також витяги е-лікарняних можуть сформувати роботодавці за своїх працівників.

Витяг можна завантажити у форматі PDF та передати роботодавцю для опрацювання і нарахування допомоги. Фонд соціального страхування України профінансує виплати після отримання від роботодавця заяви-розрахунку.

Фінансування е-лікарняних

Слідкувати за станом фінансування е-лікарняних працівники можуть онлайн у телеграм-каналі ФССУ. Необхідно орієнтуватись на дату прийняття Фондом заяви-розрахунку, саме від неї залежить строк виплати лікарняного. Дату можна уточнити у роботодавця або безпосередньо у відділенні ФССУ.

"Електронні лікарняні продовжують формуватися і в умовах воєнного стану, а Фонд соціального страхування України штатно здійснює їх оплату - з початку війни фінансування лікарняних і страхових виплат не призупинялось ні на день", - зазначили в прес-службі ПФУ.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними. Формувати медичний висновок можна під час дії воєнного стану та трьох місяців після його скасування.

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