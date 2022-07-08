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Как украинцам получить медпомощь в Польше: инструкция от Минздрава

Фото: Как получить украинцам медпомощь в Польше (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Беженцы из Украины, которые временно выехали на территорию Польши, могут получить медицинскую помощь в стране пребывания. Для этого необходимо иметь заграничный паспорт или справку о пересечении границы после 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

В Польше украинцы могут получить бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:

  • базовая медицинская помощь - визиты к семейным врачам, вызов скорой;
  • специализированная амбулаторная помощь;
  • диагностические исследования (по направлению врача);
  • лечение в стационаре;
  • психиатрическое лечение;
  • реабилитация (кроме курортов);
  • стоматологические услуги.

Чтобы найти медицинское учреждение, необходимо позвонить по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800190590.

Ранее сообщалось, как украинцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в Литве.

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Министерство здравоохранения УкраиныПольша