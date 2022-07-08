Как украинцам получить медпомощь в Польше: инструкция от Минздрава

Беженцы из Украины, которые временно выехали на территорию Польши, могут получить медицинскую помощь в стране пребывания. Для этого необходимо иметь заграничный паспорт или справку о пересечении границы после 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
В Польше украинцы могут получить бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:
Чтобы найти медицинское учреждение, необходимо позвонить по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800190590.
Ранее сообщалось, как украинцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в Литве.