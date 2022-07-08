Як отримати українцям медичну допомогу в Польщі: інструкція від МОЗ

Біженці з України, які тимчасово виїхали на територію Польщі, можуть отримати медичну допомогу в країні перебування. Для цього необхідно мати закордонний паспорт або довідку про перетин кордону після 24 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.
У Польщі українці можуть отримати безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:
Щоб знайти медичний заклад, необхідно зателефонувати за телефоном безкоштовної цілодобової гарячої лінії: 800190590.
Раніше повідомлялося, як українці можуть отримати безкоштовну медичну допомогу в Литві.