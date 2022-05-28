Чи отримає Україна німецькі "Гепарди" та "Мардери": відповідь посла Німеччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Німеччини Анку Фельдгузен в ефірі телемарафону.

"Є два аспекти. Можна їх купити напряму у виробника, але треба, щоб уряд дав дозвіл... Я думаю, що зараз процес вже пішов. Вони (поставки "Гепардів" Україні - ред.) вже схвалені", - сказала посол Німеччини.

Також Фельдгузен прокоментувала можливі поставки бронетранспортерів "Мардер". За її словами, дана техніка в Німеччині уже не використовується та потребує ремонту.

"Я не думаю, що там (у Берліні - ред.) гальмується (рішення про передачу "Мардерів" - ред.). Ті "Мардери" стоять на стоянці вже 10 років, вони неспроможні воювати. Їх спочатку треба відремонтувати, а вже потім передавати. Я деталей не знаю, але наше рішення було остаточним - ми передамо важке озброєння. Я думаю, що це буде", - пояснила дипломат.