Як отримати статус біженця в Україні та яку допомогу дає держава: пояснення Мінсоцу

Для отримання грошової допомоги потрібно отримати довідку внутрішньо переміщеної особи. Держава платитиме 3000 гривень на дітей та 2000 на дорослих.

"Перше, що необхідно зробити людині, яка приїхала на нове місце у зв’язку з бойовими діями, - це отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи", - сказала вона.

Як зазначила міністр, зараз надали додаткові канали для звернення за довідкою. Якщо раніше це були лише органи соціального захисту населення РДА та міст обласного значення, то тепер людина за довідкою зможе звернутись до уповноваженої особи громади, ЦНАПу, а згодом - просто подати заяву через портал Дія.

За її словами, подати про себе інформацію до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб принципово важливо для того, щоб влада бачила "соціальний портрет" переміщених осіб в кожному конкретному регіоні, правильно оцінювала їхні потреби та планувала допомогу.

"Також важливо розуміти, які регіони прихистили найбільше людей і, відповідно, їхня інфраструктура життєзабезпечення, надання послуг людям перевантажена. Цим регіонам потрібна термінова допомога для того, щоб швидко нарощувати можливості забезпечувати потреби людей. Мова йде як про освітні, медичні, соціальні послуги, так і про житлові приміщення, магазини, доставку продуктів, банкомати тощо", - повідомила міністр.

Лазебна повідомила, інформація про людину вноситься до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб виключно на підставі її заяви, поданої добровільно.

"Зараз люди ще не до кінця усвідомили, що вони є переміщеними особами. У людей - стадія заперечення. Це зрозуміло, але нам її потрібно якнайшвидше пройти, щоб ефективно надавати допомогу тим, хто її потребує, та саме таку, яка потрібна людині", - сказала вона.

Лазебна розповіла, що внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути місце постійного проживання у зв’язку з широкомасштабним вторгненням Росії в Україну, можуть отримати допомогу на проживання від держави у розмірі 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю, та у розмірі 2000 гривень на кожну іншу особу. Відповідне рішення днями ухвалив уряд.

Допомогу можуть отримати люди, які перемістилися з тимчасово окупованої території Криму, а також з територій активних бойових дій. Перелік територій затверджений Кабміном (№ 204 від 6 березня 2022 року, - ред.). Але це ті люди, які зареєструвались як внутрішньо переміщені особи.

"Допомогу автоматично, без додаткового звернення, отримають також внутрішньо переміщені особи, які станом на 1 березня отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до постанови Кабміну №505 (від 1 жовтня 2014 року, мова про біженців з Донбасу, - ред.)", - сказала міністр.