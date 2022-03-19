Как получить пенсии и денежную помощь во время военного положения, - разъяснение Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, как получать денежную помощь и пенсии во время военного положения. По выбору человека пенсии или денежную помощь выплачивают "Укрпочта" или уполномоченные банки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
По данным пресс-службы, на дату введения военного положения в Украине почти 72% от общей численности пенсионеров получали пенсию через уполномоченные банки. Таким людям выплата проводится путем зачисления средств на их текущие счета, открытые в уполномоченном банке.
В случае, если уполномоченный банк, выбранный получателем, не сможет выполнять свои функции, средства будут переведены в АО "Ощадбанк" без открытия счета, о чем человеку дополнительно сообщат органы Пенсионного фонда или органы социальной защиты. Для получения средств в отделении АО "Ощадбанк" человеку необходимо предъявить паспорт и справку о присвоении РНОКНП (индивидуального налогового номера).
Получатели, которым выплата и доставка пенсии осуществляется АО "Укрпочта" и находятся по месту постоянного проживания
Людям, которые в условиях войны сменили свое постоянное место жительства из числа получателей выплат через АО "Укрпочта", необходимо выбрать удобный способ получения выплат
Если человек выбрал денежный перевод через АО "Ощадбанк", об этом сообщает органы Пенсионного фонда Украины (лично, по телефону, а также через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг), либо орган социальной защиты (лично, по телефону).
В заявлении в орган Пенсионного фонда Украины и орган социальной защиты о переводе средств через АО "Ощадбанк" без открытия банковского счета по временному месту пребывания указывается ФИО, паспортные данные и о присвоении РНОКНП (индивидуального налогового номера) получателя, его предыдущее место проживания (получения пенсии) и временное место пребывания.
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