Як отримати пенсії та грошову допомогу під час воєнного стану, - роз'яснення Мінсоцполітики

За даними прес-служби, на дату запровадження воєнного стану в Україні майже 72% від загальної чисельності пенсіонерів одержували пенсію через уповноважені банки. Таким людям виплата здійснюється шляхом зарахування коштів на їх поточні рахунки, відкриті в уповноваженому банку.

У разі, якщо уповноважений банк, обраний одержувачем, не зможе виконувати свої функції, кошти будуть переказані до АТ "Ощадбанк" без відкриття рахунку, про що людину додатково повідомлять органи Пенсійного фонду України або органи соціального захисту. Для отримання коштів у відділенні АТ "Ощадбанк" людині необхідно пред'явити паспорт та довідку про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера).

Одержувачі, яким виплата та доставка пенсії здійснюється АТ "Укрпошта" та перебувають за своїм місцем постійного проживання

- очікують доставку Укрпоштою пенсії та грошової допомоги додому;

- за наявності безпечних умов для життя - можливо отримати самостійно в найближчому поштовому відділенні "Укрпошти".

Людям, які в умовах війни змінили своє постійне місце проживання з числа одержувачів виплат через АТ "Укрпошта", необхідно обрати зручний спосіб одержання виплат

- грошовим переказом через АТ "Ощадбанк" без відкриття банківського рахунку;

- переведення "Укрпоштою" коштів на поштове відділення за новим місцем перебування або до будь-якого автоматизованого відділення "Укрпошти".

Якщо людина обрала грошовий переказ через АТ "Ощадбанк", про це повідомляє органи Пенсійного фонду України (особисто, за телефоном, а також через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг), або орган соціального захисту (особисто, за телефоном).

У заяві до органу Пенсійного фонду України та органу соціального захисту про переказ коштів через АТ "Ощадбанк" без відкриття банківського рахунку за тимчасовим місцем перебування зазначається ПІБ, паспортні данні та про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера) одержувача, його попереднє місце проживання (отримання пенсії) та тимчасове місце перебування.