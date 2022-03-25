Где получить консультацию о пересечении западной границы Украины: список контактов

МВД опубликовало информацию о пересечении западной границы Украины. Опубликован список пограничных отрядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.
МВД предоставило информацию о том, где украинцы могут получить консультацию в пересечении западной границы Украины.
Волынский пограничный отряд (граница с Республикой Польша в пределах Волынской области) – тел. (033) 272 09 20.
Львовский пограничный отряд (Граница с Республикой Польша в пределах Львовской области) – тел. (032) 239 01 23.
Чопский пограничный отряд (граница со Словакией и Венгрией) – 067 181 42 67.
Мукачевский пограничный отряд – (граница с Венгрией и Румынией) – (031) 313 82 61.
Черновецкий пограничный отряд – (граница с Румынией, Республикой Молдова в пределах Черновецкой области) – (037) 259 19 49.
Могилев-Подольский пограничный отряд – (граница с Республикой Молдова в пределах Винницкой области) – (043) 376 00 11.
Западное региональное управление – (032) 275 62 90.
Напомним, что крупнейшая авиакомпания Украины возобновляет полеты за границу.
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