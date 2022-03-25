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Где получить консультацию о пересечении западной границы Украины: список контактов

Фото: Министерство Внутренних Дел Украины (МВД)
Автор: RBC.UA

МВД опубликовало информацию о пересечении западной границы Украины. Опубликован список пограничных отрядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

МВД предоставило информацию о том, где украинцы могут получить консультацию в пересечении западной границы Украины.

Волынский пограничный отряд (граница с Республикой Польша в пределах Волынской области) – тел. (033) 272 09 20.

Львовский пограничный отряд (Граница с Республикой Польша в пределах Львовской области) – тел. (032) 239 01 23.

Чопский пограничный отряд (граница со Словакией и Венгрией) – 067 181 42 67.

Мукачевский пограничный отряд – (граница с Венгрией и Румынией) – (031) 313 82 61.

Черновецкий пограничный отряд – (граница с Румынией, Республикой Молдова в пределах Черновецкой области) – (037) 259 19 49.

Могилев-Подольский пограничный отряд – (граница с Республикой Молдова в пределах Винницкой области) – (043) 376 00 11.

Западное региональное управление – (032) 275 62 90.

Напомним, что крупнейшая авиакомпания Украины возобновляет полеты за границу.

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