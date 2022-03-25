Де отримати консультацію про перетин західного кордону України: список контактів

МВС опублікувало інформацію про перетин західного кордону України. Опубліковано список прикордонних загонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
МВС надало інформацію про те, де українці можуть отримати консультацію в перетині західного кордону України.
Волинський прикордонний загін – кордон з Республікою Польща в межах Волинської області) - тел. (033) 272 09 20.
Львівський прикордонний загін – кордон з Республікою Польща в межах Львівської області) - тел. (032) 239 01 23.
Чопський прикордонний загін (кордон зі Словаччиною та Угорщиною)– 067 181 42 67.
Мукачівський прикордонний загін – (кордон з Угорщиною та Румунією) - (031) 313 82 61.
Черновецький прикордонний загін- (кордон з Румунією, Республікою Молдова в межах Чернівецької області) – (037) 259 19 49.
Могилів-Подільський прикордонний загін – (кордон з Республікою Молдова в межах Вінницької області) - (043) 376 00 11.
Західне регіональне управління - (032) 275 62 90.
Нагадаємо, що найбільша авіакомпанія України відновлює польоти за кордон.
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